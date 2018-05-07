Полиция оцепила центр Оксфорда из-за звуков выстрелов

7 мая 2018 20:20 (UTC+04:00)

Британские стражи порядка оцепили центральные улицы города Оксфорд из-за звуков выстрелов, которые слышали местные жители, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

По данным правоохранительных органов, во второй половине дня в понедельник местные жители услышали ряд громких хлопков, похожих на серию выстрелов. После этого полиция оцепила несколько центральных улиц города для проведения расследования инцидента и порекомендовала водителям объезжать Парадайз Сквер.

Служба скорой помощи также сообщила, что несколько бригад медработников выехало на место предполагаемого происшествия. Одному человеку, получившему неопасные для жизни ранения, медики оказали помощь.

Другие подробности в настоящее время не раскрываются, полиция продолжает работать на месте инцидента.

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