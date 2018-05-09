В МИД Германии назвали риски выхода США из ядерной сделки по Ирану

9 мая 2018 14:13 (UTC+04:00)

Выход США из соглашения по Ирану в значительной степени дезавуирует усилия по стабилизации ситуации в регионе, заявил в среду журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости.

"Выход США из атомного соглашения и возобновление санкций дезавуируют, с нашей точки зрения, усилия по стабилизации в регионе не в незначительной степени", — сказал Маас, добавив, что этот шаг Вашингтона "способствует росту неуверенности, угрожает пошатнуть доверие к международным договорам".

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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