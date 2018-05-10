Еврокомиссар выступил против односторонних санкций в отношении Ирана

10 мая 2018 14:38 (UTC+04:00)

Европа не должна соглашаться с решением США в одностороннем порядке восстановить санкции против Ирана после выхода из соглашения по атому, заявил в четверг еврокомиссар по финансам Пьер Московиси, передает РИА Новости.

"Европейцы должны отвергнуть последствия (этого решения), которые проносят ущерб, будь они военными, политическими или экономическими. Они должны мобилизовать свои усилия, чтобы остаться едиными, чтобы найти ответы и не принимать эти односторонние санкции", — заявил Московиси, выступая в четверг на телеканале France3.

По его словам, после решения Вашингтона выйти из ядерной сделки между Европой и США возникло "очень глубокое расхождение, которое не должно остаться без последствий".

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