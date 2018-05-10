Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра

10 мая 2018 17:58 (UTC+04:00)

Парламент Венгрии в четверг переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра, он займет этот пост в четвертый раз, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, Орбан был избран 134 голосами за, против проголосовали 28 парламентариев, некоторые представители оппозиции бойкотировали заседание.

После голосования премьер-министр заявил, что главной целью нового правительства будет "обеспечение безопасности Венгрии и христианской культуры". Орбан займет этот пост в четвертый раз.

В Венгрии 8 апреля прошли парламентские выборы. По их итогам, правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном победила с 49,6% голосов, получая конституционное большинство в парламенте – 133 депутатских портфеля из 199.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Венгрия и Узбекистан будут сотрудничать в сфере управления водными ресурсами
Бизнес 09:41
Узбекистан и Венгрия активизируют бизнес-контакты
Бизнес 4 мая 15:42
Премьер Венгрии назначил двух министров своими заместителями
Европа 4 мая 10:42
Минск и Будапешт намерены расширять контакты в экономике, культуре и туризме
Беларусь 20 апреля 12:08
В Венгрии десятки тысяч человек пришли на демонстрацию против выборов
Европа 15 апреля 03:31
Нетаньяху поздравил Виктора Орбана с победой на парламентских выборах в Венгрии
Израиль 9 апреля 20:55
Правящая коалиция победила на парламентских выборах в Венгрии
Европа 9 апреля 03:34
В Венгрии стартовали парламентские выборы
Европа 8 апреля 08:49
Россия объявила сотрудника посольства Венгрии persona non grata
Россия 4 апреля 15:12
Silk Way West Airlines возобновила грузоперевозки в Будапешт
Бизнес 31 марта 12:03
Венгрия увеличит квоту для студентов из Кыргызстана
Кыргызстан 3 марта 09:23
Глава МИД Венгрии потребовал отставки Верховного комиссара ООН по правам человека
Европа 26 февраля 19:08
Узбекистан и Венгрия расширят сотрудничество в текстильной отрасли
Бизнес 16 февраля 10:47
Посольство Венгрии в Азербайджане организует конференцию по энергетической безопасности
Энергетика 7 февраля 11:48
Венгрия заинтересована в увеличении товарооборота и взаимных инвестиций с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 1 февраля 08:17
Венгрия хочет превратить туризм в стратегическую сферу сотрудничества с Азербайджаном – посол (Эксклюзив)
Туризм 27 января 21:02
Венгрия заинтересована в увеличении товарооборота и взаимных инвестиций с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 24 января 15:13
Венгрия хочет превратить туризм в стратегическую сферу сотрудничества с Азербайджаном – посол (Эксклюзив)
Туризм 24 января 15:11