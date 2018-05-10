Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра

Парламент Венгрии в четверг переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра, он займет этот пост в четвертый раз, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, Орбан был избран 134 голосами за, против проголосовали 28 парламентариев, некоторые представители оппозиции бойкотировали заседание.

После голосования премьер-министр заявил, что главной целью нового правительства будет "обеспечение безопасности Венгрии и христианской культуры". Орбан займет этот пост в четвертый раз.

В Венгрии 8 апреля прошли парламентские выборы. По их итогам, правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном победила с 49,6% голосов, получая конституционное большинство в парламенте – 133 депутатских портфеля из 199.

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