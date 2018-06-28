Премьер Нидерландов ожидает от саммита ЕС решения по первичной миграции

28 июня 2018 19:15 (UTC+04:00)

Премьер Нидерландов Марк Рютте считает возможным достичь в четверг на саммите ЕС договоренностей по решению проблем первичной миграции, связанных с пресечением нелегальных миграционных потоков из третьих стран, передает РИА Новости.

"Я надеюсь, что сегодня мы договоримся по заключениям в отношении, в первую очередь, первичной миграции, потому что мы не готовы к следующему кризису. Сначала, конечно, мы должны решить, как побороть эту циничную модель переправки мигрантов, когда тонут суда", - заявил он журналистам, прибыв на саммит ЕС.

"Мое понимание таково, что есть широкий консенсус по вопросам первичной миграции, нужно работать со странами Северной Африки, принимая с ними соглашения, подобные тому, что есть с Турцией", - добавил он.

Он также призвал искать решения по проблеме так называемой вторичной миграцией, связанной со внутренним переселением уже прибывших мигрантов и их возвращением в страну первого прибытия.

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