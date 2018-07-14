Макрон заявил об успешном сотрудничстве в военной сфере с США, Великобританией и Германией

14 июля 2018 01:11 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал успехи, достигнутые, по его мнению, в сфере военного сотрудничества с США, Великобританией и Германией. Об этом он заявил в пятницу, выступая в министерстве вооруженных сил Франции, передает ТАСС.

"С Германией Франция не только осуществляет совместные проекты по разработке вооружений, начатые год назад, но и каждый день добивается все большего [военно-политического] сближения. Также усиливается стратегическое партнерство с США. Оно имеет фундаментальное значение и отличается на сегодняшний день беспрецедентным взаимным доверием в военной сфере", - подчеркнул Макрон.

Он также отметил, что "у Франции существуют и привилегированные отношения с Великобританией. И независимо от того, каким будет в конечном счете Brexit, эти стратегические отношения носят глубокий характер, они лишь продолжат углубляться", - считает президент.

"НАТО является подлинной необходимостью для обеспечения безопасности европейцев, - сказал также Макрон. - Нам необходим сильный альянс, на недавнем саммите НАТО в Брюсселе мы напомнили об этом стремлении, подтвердив при этом свое единство. Причем это должен быть такой альянс, в котором Европа займет больше места, именно об этом мы договорились с нашим главным американским партнером.

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