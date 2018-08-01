Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне из-за здоровья

1 августа 2018 12:33 (UTC+04:00)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вскоре может покинуть посольство Эквадора в Великобритании из-за проблем со здоровьем, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

По информации агентства, состояние здоровья Ассанжа в последнее время ухудшилось, поэтому в ближайшие недели он может "положить конец своей добровольной изоляции в посольстве".

Ранее президент Эквадора Ленин Морено в интервью испанской газете El País сообщил, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем "без проблем для своей страны", для чего проводятся консультации с британскими властями и с представителями основателя WikiLeaks. В свою очередь, глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил в интервью испанскому изданию ABC о необходимости решить ситуацию с Ассанжем, отметив, что тот не может вечно находиться в убежище.

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай призвал Британию совместно оберегать экономику открытого типа
Китай 31 июля 17:52
Великобритания выделит десять миллионов фунтов на помощь Афганистану
Европа 30 июля 16:07
Лондон из-за Brexit стремится укрепить отношения с Пекином - МИД
Европа 30 июля 03:26
Премьеры Британии и Чехии считают важным достижение успешного соглашения по Brexit
Европа 28 июля 11:38
Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство в Лондоне
Другие страны 27 июля 14:50
В Лондоне произошла перестрелка с участием полиции - СМИ
Европа 27 июля 05:34
Лента новостей
Туркменистан проведет саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала
Туркменистан 14:36
Фонд развития предпринимательства Азербайджана сможет заниматься бизнесом
Бизнес 14:29
Болгария ужесточает визовый режим
Европа 14:25
Саудовская компания может реализовать проекты в сфере электронной коммерции в Узбекистане
Бизнес 14:23
Выросли международные валютные резервы Азербайджана
Бизнес 14:19
Скончался заслуженный артист Азербайджана Гасанага Садыгов
Социум 14:11
Глава МИД Австрии заявила о готовности Евросоюза к разным сценариям Brexit
Европа 14:08
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля упрощение поездок граждан
Россия 14:05
Названа дата начала продаж социального жилья в Азербайджане
Общество 14:03