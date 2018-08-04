В Швейцарии разбился легкомоторный самолет

Легмоторный самолет потерпел крушение в швейцарском полукантоне Нидвальден. Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета Blick.

По данным издания, инцидент произошел близ горы Пилатус на берегу Фирвальдштетского озера в 10:00 по местному времени.

Швейцарское телеграфное агентство (ATS) передает, что "несколько человек погибли вследствие катастрофы небольшого самолета в лесу у Хегирсвиля", но "полиция пока не в состоянии назвать точное число жертв". В сообщении полицейского управления полукантона Нидвальден говорится, что операция на месте аварии еще не завершена.

После падения самолета в лесу вспыхнул пожар, который пришлось тушить при помощи вертолета, чтобы спасатели смогли добраться до места аварии. Самолет полностью сгорел.

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