На севере Италии более 200 человек эвакуировали из-за селя

7 августа 2018 18:44 (UTC+04:00)

Свыше 200 человек эвакуированы на севере Италии из-за схода селевого потока, жертвами стихии стали два человека, сообщил РИА Новости представитель альпийской спасательной службы автономной области Валле-д'Аоста.

"Речь идет не об оползнях, а селевых потоках из-за непогоды. Операция проведена в долине близ города Курмайер. Эвакуированы больше 200 человек. Они не находились в опасности, но были вывезены в целях предосторожности после того, как сель заблокировал горные дороги", - сказал собеседник агентства Тициано Тревизан.

По его словам, жертвами удара стихии в понедельник стала пожилая пара туристов из Милана, машину которых накрыло сошедшим селем.

Как отмечают итальянские СМИ, сход селевого потока вызвал панику среди местных жителей и туристов, находящихся в альпийской долине Валь-Ферре неподалеку от Монблана. Их вывозили в том числе вертолетами.

На расчистку последствий селя объемом 25 тысяч кубических метров понадобится несколько дней.

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