При стрельбе в Манчестере пострадали двое детей

Десять человек, среди которых двое детей, получили ранения при стрельбе в британском Манчестере, передает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

Как пишет издание, младшему из пострадавших детей 12 лет. По словам очевидцев, в него стреляли на глазах у родителей.

Инцидент произошел в воскресенье в районе Мосс Сайд в южной части города. На месте происшествия проходят обыски, полиция опрашивает свидетелей и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

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