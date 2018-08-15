Под завалами моста в Генуе могут оставаться выжившие, считают пожарные

15 августа 2018 01:00 (UTC+04:00)

Спасатели рассчитывают, что под завалами обрушившегося в Генуе моста могут оставаться выжившие. Об этом заявил РИА Новости глава национального корпуса пожарных Эммануэле Джисси.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. На переданных с места происшествия фотографиях у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров. По последним данным властей области Лигурия, погибли 26 человек.

"Это часть нашей работы — надеяться найти выживших. Пока сложно сказать сейчас, будут ли они. Но медслужбы также остаются здесь, остаются также для самих спасателей, которые должны вернуться домой в безопасности", — сказал он.

По его словам, в настоящий момент на месте работает 244 пожарных. По их данным с моста упало предположительно 30 машин. Однако пока непонятно, сколько человек может оставаться под завалами. Под мостом также находились хозяйственные помещения, но спасатели считают, что там не было людей.

"Мы нацелены на долгую работу. Мы проводили такую же работу при затоплении "Конкордии", наводнении в Генуе. Мы работаем круглосуточно. И нельзя предсказать, сколько займет работа. Это нестандартные условия", — сказал он.

Джисси отметил, что операция идет очень быстро, службы пытаются найти наиболее безопасные пути для поиска выживших под завалами, чтобы не спровоцировать новые обрушения.

Спасатель подчеркнул, что пока рано делать предположения о том, что послужило причиной обрушения моста.

"Любые предположения, которые делаются, основаны на небольшом количестве фактов. Мы не искали проблему. Мы ищем людей", — добавил он.

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