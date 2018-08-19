Меркель хочет сохранить иранскую ядерную сделку

19 августа 2018 00:25 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что обсудит с ним Иран, отметив необходимость сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, передает РИА Новости.

"Мы, конечно, поговорим об Иране. Мы хотим сохранить СВПД, но мы с озабоченностью следим за деятельностью Ирана, будь то ракетная программа или ситуация в Сирии", — заявила она.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД.

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