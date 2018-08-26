В пражском аэропорту экстренно эвакуировали пассажиров самолета из Туниса

26 августа 2018 17:33 (UTC+04:00)

В пражском аэропорту экстренно эвакуировали пассажиров самолета из Туниса

Из-за задымления в самолете из Туниса его пассажиры после посадки в пражском аэропорту были экстренно эвакуированы посредством спуска-скольжения по специальному надувному трапу, как передаёт РИА Новости сообщила в воскресенье представитель аэропорта имени Вацлава Гавела Марика Яноушкова.

Самолет прибыл из тунисского курортного города Монастир.

"Экипаж самолета из Туниса сообщил о задымлении на борту. После приземления в нашем аэропорту авиамашину встречали медики и пожарные. Прежде чем пожарные подъехали к самолету, его экипаж уже начал эвакуацию нескольких десятков пассажиров посредством спуска-скольжения по специальному надувному трапу, что, в принципе, относится к стандартным мерам спасения", — сказала Яноушкова.

По ее словам, пожарные после тщательной проверки не обнаружили на борту никакого задымления и, тем более, пожара. "Возможно, во время полета произошло какое-то мелкое возгорание, это выяснится в ходе последующей проверки", — добавила она.

"Спуск с борта самолета на специальном надувном матраце осуществляется у нас в аэропорту чрезвычайно редко, обычно используются иные методы. Никто из пассажиров данного самолета сегодня никоим образом не пострадал", — добавила Яноушкова.

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