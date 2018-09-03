В Чехии стартуют учения Ample Strike с участием военных из 19 стран

3 сентября 2018 06:30 (UTC+04:00)

Около 1,2 тысячи военных из 19 стран примут участие в учениях Ample Strike 2018 в Чехии, которые пройдут с 3 по 14 сентября, сообщает РИА Новости. При этом число зарубежных участников учений составляет примерно 200 человек.

Целью Ample Strike 2018 является отработка взаимодействия наземных наводчиков с экипажами самолетов и вертолетов. В ходе маневров боевые машины будут взлетать с аэродромов в городах Пардубице, Часлав и Намнешть-над-Ославоу. Непосредственно учения будут проходить в районе военных зон Болетице, Бехине, Либава и Намнешть-над-Ославоу, находящихся на территории Восточной Чехии, Северной и Южной Моравии. Большинство полетов будут совершаться с 9.00 до 23.00, ночные вылеты сведены до минимума. При этом зарубежные авиамашины не будут иметь вооружений.

В учениях примут участие 36 самолетов и вертолетов из девяти стран. В частности, Чехия выделяет для этого один истребитель JAS-39 Gripen, четыре штурмовика L-159 АLСА и три вертолета Ми-24/35. Из Германии прилетят по два истребителя Eurofighter Typhoon и Panavia Tornado, из США — бомбардировщик В-52. Все расходы по участию в учениях каждая страна оплачивает сама.

Поначалу предполагался также прилет самолетов Су-22 польских ВВС, однако, как сообщил руководитель учений полковник Зденек Габриэл, их использование в республике по техническим причинам приостановлено.

Авианаводчики составляют 28 коллективов из 18 стран. Кроме того, к учениях подключено несколько десятков резервистов чешской армии, которые будут нести охрану объектов и авиамашин.

Население городов и сел, в районе которых будут проходить учения, традиционно с большим интересом ожидает их. "Подобные учения у нас проходят весьма часто, люди к ним привыкли и проявляют немалый интерес, особенно молодежь. Кроме того, у нас весьма ярко освещен костел, и я знаю напрямую от пилотов, что он служит для них во время полетов в вечернее время дополнительным ориентиром", — сообщил журналистам заместитель старосты села Погоржелице Южно-Моравского края Мирослав Новак.

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