Сергей Лавров: ЕС начинает понимать ценность евразийской интеграции

3 сентября 2018 12:16 (UTC+04:00)

В ЕС начинают понимать, что без евразийской интеграции им будет трудно выдерживать конкуренцию в современном мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы в ЕАЭС, и в ШОС идем от жизни, стараемся продвигать те конкретные проекты, которые сегодня буквально просятся в работу. Таким образом, методом практических согласованных всеми участниками шагов мы наращиваем потенциал для дальнейшей интеграции", — сказал министр, выступая перед первокурсниками в МГИМО.

"Высказываемся в пользу того чтобы эти процессы проходили с участием стран-членов ЕАЭС, ШОС, стран АСЕАН и постоянно отмечаем готовность держать двери в этих процессах открытыми для ЕС, где, кстати, уже раздаются голоса о том что без более тесного вовлечения ЕС в процессы евразийской интеграции Евросоюзу будет сложно выдерживать конкуренцию в современном мире, конкуренцию, которая становится все более острой. Кстати, все чаще подвергаются испытаниям, когда методы несправедливой конкуренции идут в ход", — добавил Лавров.

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