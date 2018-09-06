Франция готова нанести удар по Сирии в случае применения химоружия в Идлибе

6 сентября 2018 14:39 (UTC+04:00)

Французская армия готова вновь нанести удар по Сирии в случае применения химического оружия в Идлибе, сообщает Рейтер со ссылкой на главу генштаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантра, передает РИА Новости.

Он также ожидает, что "Исламское государство" в Сирии и Ираке прекратит свое существование к концу года.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране надеются на достижение решения по Идлибу на саммите в Тегеране
Политика 15:20
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:10
На севере Франции полиция начала эвакуацию лагеря мигрантов
Европа 12:07
Нетаньяху: Израиль не даст Ирану создать военные базы в Сирии
Израиль 09:28
Во Франции подсчитали количество сирийских беженцев в Европе
Европа 5 сентября 19:36
Путин, Эрдоган и Роухани планируют принять совместное заявление
Россия 5 сентября 17:56
Лента новостей
Взаимодействие Беларуси с ЕС обсуждалось на межмидовских консультациях в Берлине
Беларусь 16:31
Уменьшилось число российских кораблей плавающих в территориальных водах Турции
Бизнес 16:28
Мобильный оператор Азербайджана запустил приложение контроля абонентских номеров
ИКТ 16:06
В Израиле вспыхул крупный пожар
Израиль 15:46
В Ташкенте планируется реализация 47 инвестпроектов
Бизнес 15:45
Глава Туркменистана поручил обеспечить порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
Туркменистан 15:40
В Баку приехал звезда индийского кино Рам Чаран (ФОТО)
Звёздный мир 15:40
На центральных улицах Баку будет обновлена дорожная разметка
Общество 15:34
В Азербайджане обнародована статистика по укусам змей и пауков
Общество 15:32