Мэр Парижа попросил МВД Франции усилить присутствие полиции в столице

10 сентября 2018 19:08 (UTC+04:00)

Мэр Парижа Анн Идальго после нападения мужчины на прохожих в 19 округе Парижа призвала главу МВД Франции Жерара Коллона усилить присутствие полиции на севере города, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, поздно вечером в воскресенье мужчина ранил ножом семь человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан правоохранительными органами. По предварительным данным, нападение не имеет признаков терроризма.

На своей странице в Twitter Идальго написала, что возобновляет свою просьбу к министру внутренних дел Франции "усилить присутствие полиции в северных кварталах Парижа". "Просьба жителей должна быть услышана", - отметила мэр французской столицы.

Кроме того, она сообщила, что в 19 округе, где произошло нападение, с понедельника будет открыт медико-психологический центр, который окажет поддержку жителям квартала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мужчина напал с ножницами на прохожих в Париже
Европа 16:46
"Сны детства" азербайджанской художницы покажут во Франции (ФОТО)
Культура 10:29
В Париже задержали мужчину, ранившего ножом семь человек
Европа 03:49
Франция потратит €3,6 млрд на обновление военных спутников
Европа 9 сентября 14:08
Макрон назвал темы переговоров с Меркель
Европа 7 сентября 21:55
Франция готова нанести удар по Сирии в случае применения химоружия в Идлибе
Европа 6 сентября 14:39
Лента новостей
Глава МВД Италии обрушился на ООН с критикой из-за мигрантов
В мире 20:20
Азербайджанское общество должно бороться с суевириями - госкомитет
Общество 19:59
Китай представил новый беспилотный поезд из углеволокна для метрополитена
Китай 19:55
Визит Пашиняна в Москву был настолько безуспешным, что даже армянская пропаганда не может скрыть это - эксперт
Политика 19:40
Госдепартамент объявил о закрытии представительства Палестины в Вашингтоне
США 19:32
Еврокомиссия: Наше намерение - скорейшее завершение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном (Эксклюзив)
Политика 19:30
«КазМунайГаз» огласил объёмы добычи углеводородного сырья
Энергетика 19:01
Активы коммерческих банков Узбекистана увеличились
Бизнес 18:54
СК Узбекистана увеличили объем собранных страховых премий
Бизнес 18:44