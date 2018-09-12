Германия не будет игнорировать использование химического оружия в Сирии

12 сентября 2018 12:09 (UTC+04:00)

ФРГ выступает за политическое решение по Сирии, однако не обращать внимание на использование где бы то ни было химического оружия в нарушение международной конвенции не может быть ответом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.

"Наш внешнеполитический принцип заключается в поддержке политических усилий. Поэтому мы, конечно же, участвуем в Сирии в составе малых форматов, астанинского формата совместно во главе с ООН, но просто предположить, что мы можем не обращать внимание на то, что где-то используется химическое оружие, нарушается международная конвенция, не может быть ответом", — сказала Меркель, выступая в бундестаге.

Она добавила, что "все ответы, которые мы дадим, будут находиться в рамках нашего основного закона и парламентских обязательств".

"Но с самого начала говорить "нет", неважно, что происходит в мире, не может быть немецкой позицией", — добавила она.

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