Германия намерена участвовать в восстановлении Сирии только под эгидой ООН

Германия примет участие в восстановлении Сирии только при наличии явного политического процесса под эгидой ООН, заявила на брифинге заместитель официального представителя МИД ФРГ Мария Адебар, передает РИА Новости.

"Германия, как уже многократно заявлял министр иностранных дел, примет участие в восстановлении (Сирии) при наличии вызывающего доверие политического процесса под эгидой ООН. Ведущую роль в этом процессе играет ООН. Важными параметрами является гуманитарный доступ, защита от преследований и безопасность для гражданских лиц, которые хотели бы вернуться", — сказала Адебар.

Она добавила, что данная "позиция Германии по этому вопросу будет сегодня одной из тем переговоров с российским главой МИД (Сергеем Лавровым)".

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