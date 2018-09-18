Еврокомиссия критически оценила новые пошлины США на товары из Китая

Еврокомиссия критически оценивает новые пошлины США на товары из Китая, свидетельствуют слова еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, передает РИА Новости.

"Торговые войны нехороши, и их непросто выиграть. Эта эскалация очень неудачна. Мы согласны с некоторым критицизмом США в отношении Китая… Однако мы не согласны с методами, которые США используют", — ответила она на пресс-конференции на просьбу прокомментировать новые пошлины США на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. КНР со своей стороны заявил, что примет синхронные меры.

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