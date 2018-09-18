Еврокомиссия критически оценила новые пошлины США на товары из Китая

18 сентября 2018 15:10 (UTC+04:00)

Еврокомиссия критически оценивает новые пошлины США на товары из Китая, свидетельствуют слова еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, передает РИА Новости.

"Торговые войны нехороши, и их непросто выиграть. Эта эскалация очень неудачна. Мы согласны с некоторым критицизмом США в отношении Китая… Однако мы не согласны с методами, которые США используют", — ответила она на пресс-конференции на просьбу прокомментировать новые пошлины США на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. КНР со своей стороны заявил, что примет синхронные меры.

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