Премьер Бельгии призвал Евросоюз к стратегическому сотрудничеству с Турцией

25 сентября 2018 11:06 (UTC+04:00)

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель высказался за стратегическое сотрудничество Евросоюза с Турцией, назвав "нереальным" в настоящее время присоединение страны к сообществу, передает РИА Новости.

"Что необходимо, это стратегическое сотрудничество", — приводит во вторник агентство Belga слова Мишеля по итогам его встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам премьера, переговоры "были гораздо более открытыми, чем я ожидал", и "необходимо активнее обсуждать ряд вопросов и лучше сотрудничать". Мишель и Эрдоган более часа обсуждали геополитическую роль Турции в регионе, борьбу с терроризмом, проблему миграции, отношения с ЕС.

"(С Турцией) необходимо вести открытое и честное обсуждение, не будучи слишком дипломатичным", — заключил по итогам переговоров бельгийский премьер.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

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