ЕС намерен создать механизм расчетов с Ираном в обход санкций США в кратчайшие сроки

Еврокомиссия (ЕК) пока не определила основные параметры проекта механизма финансовых расчетов с Ираном на базе евро в обход санкций США, который "в кратчайшие сроки" намерены разработать страны ЕС. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Карлос-Мартин Руис де Гордехуэла, передает РИА Новости.

"У нас пока нет никаких деталей об этом механизме. Экспертные встречи о его создании пройдут в ближайшее время. Мы постараемся завершить эту работу в кратчайшие сроки, но у нас нет фиксированных дат", - заявил представитель Еврокомиссии.

Он напомнил, что в понедельник на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини состоялась встреча глав МИД Ирана и пятерки посредников ООН (России, Германии, Великобритании, Франции и Китая).

"Участники встречи рассмотрели пути для реализации в полном объеме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после выхода из него США и возобновления действия американских санкций", - отметил Карлос-Мартин Руис де Гордехуэла.

На этой встрече Могерини "объявила о начале подготовительной работе над созданием странами ЕС легальной структуры для обеспечения финансовых транзакций с Ираном для обеспечения международной торговли, в том числе нефтью для защиты интересов европейских компаний, которые намерены продолжать ведение легального бизнеса с Ираном".

В Нью-Йорке Могерини отметила, что в перспективе к этому механизму смогут подключиться другие государства.

7 августа ЕС активировал блокирующий регламент, который объявил юридически ничтожными (недействительными) экстерриториальные санкции США против Ирана на территории Евросоюза. Европейским государственным структурам запрещено выполнение этих санкций, а бизнес получил право оспаривать ущерб от них в европейских судах.

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