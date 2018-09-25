Президент Додон считает, что Молдова без России не выживет

25 сентября 2018 22:35 (UTC+04:00)

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что республика зависит от стратегических отношений с Россией в экономическом, энергетическом и социальном планах, передаёт РИА Новости.

"Без России Молдова не выживет, я имею в виду без хороших стратегических отношений с РФ. Россия — это рынок сбыта, мы не продадим наши промышленные товары на другие рынки, энергетически мы зависим от России, социально мы зависим от России, потому что там работают 600 тысяч наших граждан, которые каждый год присылают домой миллиард долларов", — сказал Додон во вторник во время "прямой линии" на местном телеканале.

По словам президента, решение приднестровской проблемы без участия России тоже невозможно.

Додон вступил в должность президента Молдовы 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдове "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".

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