Франция готова помочь Индонезии после землетрясения

1 октября 2018 05:34 (UTC+04:00)

Франция готова предоставить помощь властям Индонезии после крупного землетрясения, приведшего к гибели сотен людей, как передаёт РИА Новости заявил президент страны Эммануэль Макрон.

"Президент республики выражает свою грусть и солидарность с народом Индонезии перед лицом трагических обстоятельств — землетрясения и цунами", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Французский лидер выразил соболезнования семьям и близким погибших при разгуле стихии.

"Франция рядом с Индонезией перед этим испытанием и готова предоставить помощь", — отмечается в заявлении.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, в Палу погибли 832 человека.

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