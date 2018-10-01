Глава МИД Франции выразил поддержку соглашению России и Турции по Идлибу

1 октября 2018 18:53 (UTC+04:00)

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о поддержке соглашения России и Турции по сирийскому Идлибу, сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Встреча французского и турецкого министров прошла накануне в МИД Франции.

"Переговоры касались в основном сирийской проблематики. Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку соглашению в Сочи 17 сентября, которое устанавливает демилитаризованную зону в районе Идлиба и позволяет на данном этапе избежать наступательной операции режима и его союзников", - отметил представитель МИД на брифинге в понедельник.

По его словам, Ле Дриан призвал своего турецкого коллегу продолжать работу по сближению позиций между "малой группой" и участниками астанинского процесса.

"Министры обменялись мнениями по поводу необходимости продвижения в поисках политического решения на основе переговоров, настаивая на скорейшем создании "конституционного комитета", над которым работает спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура", - добавил представитель МИД.

Кроме того, по его словам, министры иностранных дел Франции и Турции обсудили ситуацию в Ливии. Они подтвердили свою поддержку дорожной карте специального представителя генсекретаря ООН Гассана Саламе, а также отметили необходимость перехода к прозрачным, мирным и хорошо подготовленным выборам в Ливии.

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