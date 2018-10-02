Европарламент отменил решение выделить Турции 70 миллионов евро

2 октября 2018 18:36 (UTC+04:00)

Европарламент решил отменить выделение Турции 70 миллионов евро поддержки из бюджета Евросоюза текущего года ввиду невыполнения страной условий для улучшения ситуации с верховенством права, говорится в сообщении ЕП, передает РИА Новости.

"Парламент по вторник решил отменить предназначенные для Турции 70 миллионов евро" в рамках так называемой pre-accession assistance – помощи, выделяемой при подготовке вступления страны в Евросоюз, "поскольку условия для улучшения верховенства права не были выполнены", говорится в релизе.

Европарламент и Совет ЕС в ноябре прошлого года решили отложить в резерв эти 70 миллионов евро с условием, что Турция произведет улучшения в сфере верховенства права, демократии, прав человека и свободы прессы, свидетельствует сообщение.

Эти 70 миллионов евро, предназначавшиеся для Турции, теперь будут направлены на программы бюджета ЕС по разрешению вопросов миграции.

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