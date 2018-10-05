Франция вступила в контакт с властями КНР по поводу пропавшего главы Интерпола

Власти Франции обеспокоены судьбой президента Международной организации международной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэя, пропавшего без вести в Китае, и вступили в контакт по этому вопросу с властями КНР. Об этом заявили в пятницу во французском МВД, пишет ТАСС.

"Франция задается вопросом о положении президента Интерпола и обеспокоена угрозами, которые получила его супруга", - говорится в заявлении силового ведомства.

Как отметили во французском МВД, Париж направил запрос в Пекин с целью прояснить местонахождение Мэн Хунвэя, не выходившего на связь почти неделю, однако ответа от китайских коллег французская сторона не получила. "Получив запрос по линии бюро Интерпола в Пекине, китайские власти на данный момент пока не дали уточнений. Контакты с китайскими властями продолжаются", - заключили в министерстве.

Президент Интерпола Мэн Хунвэй отбыл в Китай 29 сентября. Последний раз он выходил на связь в минувшую субботу, сообщило Agence France-Presse. Прокуратурой Лиона инициировано расследование в связи с пропажей без вести президента Интерпола. По данным радиостанции Europe 1 супруга Мэн Хунвэя, которая в настоящее время проживает вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола, уже дала показания судебным следователям.

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