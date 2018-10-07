Явка на парламентских выборах в Латвии составила более 52%

7 октября 2018 03:41 (UTC+04:00)

Явка избирателей на выборах в Сейм (парламент) Латвии, которые состоялись в республике в субботу, составила 52,37% - свои голоса отдали 810 732 граждан. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны с 947 избирательных участков из 955 по завершении голосования. Согласно местному законодательству, парламентские выборы признаются состоявшимися вне зависимости от явки избирателей. Сейчас проходит подсчет голосов.

Первые предварительные результаты Центризбирком начнет публиковать на своем сайте около полуночи субботы. Подсчет голосов планируется закончить 7 октября. В тот же день ЦИК объявит предварительные итоги на специальной пресс-конференции. Окончательные результаты выборов Центризбирком намерен утвердить в течение трех недель после голосования.

За 100 мест в законодательном органе боролись 16 политических партий и объединений республики, которые представляли в общей сложности 1461 кандидатов. Всего на территории республики с 07:00 до 20:00 (время совпадает с московским) работало 954 участка, еще 121 был открыт в 45 странах мира.

На выборах Сейма действовало пять избирательных округов - Рига, Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. При этом больше всего депутатов - 35 - будет избрано от Рижского избирательного округа, который охватывает столицу и зарубежье. От Видземского избирательного округа в парламент будет избрано 25 депутатов, от Латгальского и Земгальского - по 14 и от Курземского - 12.

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