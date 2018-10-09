Запасного плана по вступлению Македонии в НАТО нет - генсек НАТО

9 октября 2018 00:35 (UTC+04:00)

Запасного плана вступления Македонии в НАТО без одобрения соглашения о названии страны не существует, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг, передаёт РИА Новости.

"Не существует плана "Б" по вступлению в НАТО без соглашения о названии. Единственный способ стать членом НАТО — это договориться с Грецией по вопросу о названии, и поэтому мы приветствуем соглашение о названии, но, конечно, политические институты должны решить, следует ли его в полной мере реализовывать", — заявил Столтенберг в понедельник в Сербии, отвечая на вопросы журналистов.

"Если они решат реализовать соглашение о названии с Грецией, то мы готовы принять эту страну в качестве нашего 30-го члена. И мы можем сделать это быстро, потому что мы уже начали переговоры о присоединении, и мы можем подписать протокол о присоединении очень скоро после того, как сделка с названием будет реализована", — добавил он.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В конце сентября в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".

Согласно оглашенным ГИК результатам подсчета 100% материала, в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших свыше 90% выступили "за" соглашение Скопье и Афин. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.

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