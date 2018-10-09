Глава МИД Британии потребовал у саудовского посла информацию о пропавшем журналисте

Глава МИД Великобритании Джереми Хант потребовал у посла Саудовской Аравии в Лондоне срочно предоставить британским властям информацию о судьбе пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом Хант сообщил во вторник на своей странице в Twitter, при этом не уточнив был ли саудовский посол вызван для состоявшейся беседы в Форин-оффис, передает ТАСС.

"Только что встретился с саудовским послом, чтобы добиться ответов на срочные вопросы о Джамале Хашкаджи. Насилие в отношении журналистов возрастает по всему миру и является значительной угрозой свободе слова. Если сообщения СМИ верны, мы будем относиться к этому инциденту со всей серьезностью. Дружба зависит от наличия общих ценностей", - написал Хант.

Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе пишет статьи для газеты The Washington Post, в которых анализирует ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая о проблемных аспектах деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.

2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства. Ранее во вторник посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг информацию об убийстве исчезнувшего в Турции саудовского журналиста.

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