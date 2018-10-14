Партнер партии Меркель лидирует на выборах в парламент Баварии

14 октября 2018 20:35 (UTC+04:00)

Христианско-социальный союз — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — лидирует на выборах в баварский парламент с 35,5%, свидетельствуют данные exit poll телеканала ARD, передаёт РИА Новости.

Таким образом, согласно exit poll, ХСС не получает абсолютного большинства в ландтаге и не сможет самостоятельно сформировать правительство региона.

Выборы в ландтаг крупнейшей немецкой земли Баварии прошли в воскресенье. По их итогам будет сформировано новое правительство. Избирательные участки закрылись в 18.00 по местному времени (19.00 мск).

На прошлых выборах в баварский ландтаг за ХСС в 2013 году проголосовали 47,7% жителей. Второй по популярности оказалась тогда Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая набрала 20,6% голосов, 9% набрало объединение "Свободные избиратели". Партия "Зеленые" набрала 8,6%.

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