МИД КНР: Китай и Нидерланды будут совместно содействовать всемирной свободной торговле

16 октября 2018 12:31 (UTC+04:00)

Власти Китая и Нидерландов будут совместно содействовать укреплению глобальной свободной торговли, способствовать формированию многосторонних механизмов сотрудничества. Об этом заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает во вторник ТАСС.

"Китай и Нидерланды совместно выступают в защиту многосторонних механизмов взаимодействия и свободной торговли - китайская сторона готова оказывать этому дальнейшее содействие, проводя еще более открытую политику по отношению к внешнему миру", - отметил он, комментируя визит премьера Госсовета Ли Кэцяна в ЕС.

По словам дипломата, обоюдное содействие поддержанию международного порядка со стороны Китая и Евросоюза - "позитивный сигнал, который позволит обеспечить свободу торговли и инвестиций".

Ли Кэцян 11-19 октября находится с официальным визитом в Бельгии и Нидерландах, задача которого - укрепление отношений между Пекином и Европой в области энергетики, новейших технологий, в авиакосмической сфере. Одна из целей поездки, в ходе которой запланировано участие китайского премьера в форуме "Европа - Азия" - оказание содействия принципам свободной торговли в условиях усиливающегося протекционизма США.

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