Лидеры ЕС призвали разработать меры по борьбе с кибератаками с помощью санкций

18 октября 2018 16:23 (UTC+04:00)

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза призвали Брюссель разработать меры по борьбе с кибератаками с помощью санкций. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС по итогам двухдневного саммита в европейской столице, передает в четверг ТАСС.

"Саммит только что согласовал работу над борьбой с кибератаками посредством ограничительных мер", - сказал представитель пресс-службы.

Как пояснил в кулуарах саммита источник в Совете ЕС, речь идет о создании нового механизма введения санкций за кибератаки - подобного санкционному режиму по химоружию, который был принят 15 октября в Люксембурге. "В настоящее время вопрос находится на стадии обсуждения, поэтому сложно сказать, как точно это будет выглядеть, но идея в том, чтобы создать похожий механизм", - сказал дипломат.

При этом в кулуарах саммита стало известно, что Италия выступает против создания такого механизма, считая, что он будет направлен в основном против России. "Италия выступает против инициативы создания санкционного режима в киберсфере", - заявил корреспонденту источник в делегации одной из стран ЕС. По его словам, Рим сопротивляется новому режиму, так как считает, что он будет направлен в основном против России. "А позиция Италии в отношении Москвы намного мягче, чем позиция других стран ЕС", - отметил он, добавив, что все остальные страны выступают за создание нового санкционного режима.

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