В Еврокомиссии назвали положения бюджета Италии "беспрецедентными"

Руководство Евросоюза выступило с критикой проекта бюджета Италии, назвав "беспрецедентным" отклонение его параметров от норм европейского регламента, передает в субботу РИА Новости.

Вице-председатель ЕК, еврокомиссар по вопросам евро Валдис Домбровскис и еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси направили итальянским властям письмо, в котором озвучили претензии к итальянскому бюджету. Его описание официальный Рим передал в Еврокомиссию.

В письме еврокомиссары сообщают, что хотят обсудить "причины, по которым Италия планирует "явно и значительно отклониться от рекомендаций Евросоюза в рамках пакта стабильности и роста". Отмечается, что проект предусматривает рост чистых первичных государственных расходов на 2,7 процента, что превышает рекомендованный уровень на 0,1 процента.

"Фискальная экспансия (то есть увеличение бюджетных расходов), установленная на уровне 1 процента, тогда как Еврокомиссия призывала к их сокращению, а также отклонение от запланированных целей (вплоть до 1,5 процента от ВВП) являются беспрецедентными в истории пакта стабильности", — говорит в письме, опубликованном в ведущих итальянских газетах.

Московиси и Домбровскис напоминают, что с долгом в размере 130 процентв ВВП и с учетом текущих прогнозов — Италия рискует не соблюсти обязательства по сокращению госдолга, принятые странами ЕС. В связи с этим еврокомиссары отмечают, что могут пересмотреть положения майского доклада о финансовом положении Италии, в котором динамике ее экономике и действия прежнего итальянского правительства была дана в целом положительная оценка.

Письмо министру экономику Италии Джованни Триа в Рим фактически доставил сам Московиси. Выступая на одном из итальянских телеканалов, он подчеркнул, что этим посланием европейские власти просят Италию, чтобы документ, определяющий основные положения госбюджета, соответствовал европейским правилам. "Уровень дефицита не может быть на уровне 2,4 процента, как и отклонение структурного дефицита в полтора процента. Это невозможно. Мы просим это исправить", — сказал Московиси. Еврокомиссия ожидает ответа от Италии до 22 октября.

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