Греция и Болгария призвали ЕС определиться с миграционной политикой

Премьер Греции Алексис Ципрас и его болгарский коллега Бойко Борисов призвали Евросоюз четче определить политику в отношении мигрантов и правила предоставления им убежища, выразив надежду на председательство Румынии в ЕС в 2019 году, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Румыния в январе 2019 года впервые станет страной, председательствующей в ЕС, сменив на этом посту Австрию. В субботу в столице Сербии прошла четырехсторонняя встреча премьеров Румынии Виорики Дэнчилэ, Греции Алексиса Ципраса, Болгарии Бойко Борисова и сербского президента Александра Вучича. Миграционный кризис стал одной из важнейших тем разговора.

"Мы разговаривали о системе предоставления убежища в Евросоюзе. К сожалению, австрийское председательство в ЕС ни на шаг не подвинуло этот вопрос вперед. Во время румынского председательства мы проложим путь для решения этого вопроса, потому что не можем больше сталкиваться с принципами, подобно принципу солидарности, по которому первая страна, которая принимает людей, несет на себе всю дальнейшую нагрузку", - заявил греческий премьер Ципрас на пресс-конференции по итогам встречи.

"Мы должны придерживаться и принципа солидарности, но и разделить тех, кто запрашивает убежища, между собой", - отметил глава греческого правительства.

Наряду с Ципрасом по теме миграционного кризиса высказался премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Если есть что-то, что может "утопить" западные Балканы, то это миграционные процессы. Думаю, что мои коллеги из Румынии и Греции признают, что Болгария достигла прогресса, когда речь идет о миграции, но мы должны держаться вместе, чтобы быть успешными", - указал глава болгарского кабмина.

"За время австрийского председательства ЕС прогресс в этом отношении не был значительным настолько, насколько я надеялся. Будем рассчитывать на румынское председательство, чтобы это осуществить, эта тема должна остаться в повестке ЕС", - подчеркнул глава правительства Болгарии.

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