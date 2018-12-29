Путин и Меркель обсудили по телефону урегулирование сирийского конфликта

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырехстороннего (Россия - Турция - Германия - Франция) саммита, прошедшего 27 октября с. г. в Стамбуле. Владимир Путин подчеркнул, что проведенная странами - гарантами астанинского процесса работа по формированию списка членов конституционного комитета создает условия для достижения долгосрочного и надежного урегулирования в Сирии", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, также был обсужден вопрос, касающийся планов США вывести свои войска из Сирии.

Кроме того, продолжен обмен мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября.

"В центре внимания находились международная обстановка, в особенности ситуация в Сирии и на Украине", - в свою очередь сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер. "Канцлер приветствовала договоренность трехсторонней Контактной группы от 27 декабря о перемирии на Украине. Она снова высказалась за освобождение задержанных [во время инцидента в Керченском проливе] украинских моряков", - отметила Деммер.

"В том, что касается Сирии, в центре внимания находились образование конституционного комитета, а также заявленный выход американских войск", - добавили в пресс-слежбе немецкого правительства.

Путин и Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились о продолжении контактов.

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