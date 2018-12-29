Путин и Меркель обсудили по телефону урегулирование сирийского конфликта

29 декабря 2018 01:52 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырехстороннего (Россия - Турция - Германия - Франция) саммита, прошедшего 27 октября с. г. в Стамбуле. Владимир Путин подчеркнул, что проведенная странами - гарантами астанинского процесса работа по формированию списка членов конституционного комитета создает условия для достижения долгосрочного и надежного урегулирования в Сирии", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, также был обсужден вопрос, касающийся планов США вывести свои войска из Сирии.

Кроме того, продолжен обмен мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября.

"В центре внимания находились международная обстановка, в особенности ситуация в Сирии и на Украине", - в свою очередь сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер. "Канцлер приветствовала договоренность трехсторонней Контактной группы от 27 декабря о перемирии на Украине. Она снова высказалась за освобождение задержанных [во время инцидента в Керченском проливе] украинских моряков", - отметила Деммер.

"В том, что касается Сирии, в центре внимания находились образование конституционного комитета, а также заявленный выход американских войск", - добавили в пресс-слежбе немецкого правительства.

Путин и Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились о продолжении контактов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 24 декабря 13:25
Владимир Путин: Трудно переоценить личный вклад Президента Ильхама Алиева в укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства
Политика 21 декабря 20:11
Токио не комментирует слова Путина о мирном договоре, чтобы не повредить диалогу
Другие страны 21 декабря 10:23
Путин объяснил удорожание бензина в России в 2018 году ростом цен на нефть
Россия 20 декабря 17:48
Песков рассказал, что у Путина нет мобильного телефона
Россия 20 декабря 01:51
Меркель заявила о желании Евросоюза сохранить сделку с Лондоном
Европа 14 декабря 04:44
Лента новостей
ЕЦБ не исключает расширения еврозоны в ближайшие пять лет
Европа 02:53
В Белом доме заявили, что Трамп пока не намерен уходить в отпуск
США 00:48
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы
Беларусь 00:22
Шахрияр Мамедъяров завоевал серебро Чемпионата мира по рапиду
Общество 00:09
Премьер Египта поручил оказать необходимую помощь пострадавшим при взрыве
Арабские страны 28 декабря 23:58
Полиция уточнила число жертв взрыва в Каире
Арабские страны 28 декабря 23:19
В Чехии освободили захваченных в банке заложников
Европа 28 декабря 22:40
В Каире прогремел взрыв в туристическом автобусе
Арабские страны 28 декабря 22:06
В Чехии вооруженный грабитель захватил в банке восемь заложников
Европа 28 декабря 21:43