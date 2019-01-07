Немецкая полиция провела обыск в Хайльбронне из-за хакерской атаки

7 января 2019 13:13 (UTC+04:00)

Сотрудники федерального ведомства уголовной полиции ФРГ провели обыск в квартире в городе Хайльбронн на юге страны в связи с расследованием хакерской атаки на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает телеканал ARD со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков. Атака коснулась всех партий Бундестага, за исключением "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что в результате атаки были частично опубликованы письма с личных аккаунтов электронной почты, номера телефонов, а также личные адреса. По данным ведомства по кибербезопасности ФРГ, атака затронула в основном личные аккаунты немецких политиков.

По данным телеканала, обыски прошли в воскресенье в одной из квартир в городе Хайльбронн, технические устройства были конфискованы. Свидетелем по делу о хакерской атаке является 19-летний юноша, в квартире которого была проведена операция, его допросили правоохранители.

Сообщается, что ранее допрошенный сообщил в своем Twitter, что уже давно знаком с хакером, который действует под псевдонимом Orbit и, предположительно, причастен к хакерской атаке на политиков и общественных деятелей. Как сообщает телеканал, молодой человек работает в сфере IT.

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