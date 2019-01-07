Во Франции задержали подозреваемого в нападении на жандармов в Париже

Мужчина, который подозревается в нападении на двух жандармов во время акции протеста "желтых жилетов" в Париже 5 января, помещен под стражу и предстанет перед судом, сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Человек, который напал на жандармов на пешеходном мосту Сенгор в субботу, предстал перед следователями территориальной безопасности Парижа. Он был немедленно взят под стражу и ответит за свои действия перед судом", - написал Кастанер на своей странице в Twitter.

Французские СМИ сообщают, что речь идет о бывшем профессиональном боксере Кристофе Деттине.

Ранее французские медиа распространили видео, на котором мужчина в черной куртке набрасывается на жандарма, нанося удары кулаками. На других кадрах видно, как этот же мужчина бьет лежащего на земле стража порядка.

Согласно данным газеты Monde, которая ссылается на французское МВД, всего во Франции в ходе акций протеста 5 января были задержаны 345 человек, из них 281 был заключен под стражу.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством страны меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

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