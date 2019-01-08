Главы минобороны Франции и США обсудили вывод американских войск из Сирии

8 января 2019 14:30 (UTC+04:00)

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли провела первые переговоры с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом, который вступил в должность с 1 января. Как написала в своем Twitter во вторник глава французского ведомства, одной из тем стал вывод войск США из Сирии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера вечером состоялся первый контакт с моим новым американским коллегой Патриком Шанаханом. Политический диалог по условиям вывода американских военных из Сирии необходим, мы продолжим его в [ближайшие] дни и недели", - указывается в сообщении.

Ранее во вторник в администрации президента США Дональда Трампа сообщили, что американский лидер обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вывод войск США из Сирии. Согласно заявлению Белого дома, собеседники также подчеркнули, что "любое новое использование химического оружия в Сирии является недопустимым".

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