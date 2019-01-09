В Испании нашли тело одного из членов экипажа разбившегося самолета

Тело одного из двух членов экипажа разбившегося на севере Испании легкого самолета обнаружили сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям правительства Страны басков, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Небольшой самолет потерпел крушение в горах Страны басков днем в среду. Позже был обнаружен сам самолет, однако судьба экипажа оставалась неизвестной. Через некоторое время был найден один из находившихся на борту – он погиб.

Поиски второго члена экипажа продолжаются, сообщила в Twitter региональная служба по чрезвычайным ситуациям.

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