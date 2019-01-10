Заседание начальников генштабов стран НАТО пройдет 15-16 января в Брюсселе

10 января 2019 01:19 (UTC+04:00)

Двухдневное заседание Военного комитета НАТО пройдет 15-16 января на уровне начальников генеральных штабов стран Североатлантического альянса. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в среду пресс-служба альянса.

"Военный комитет - высшая военная инстанция НАТО - соберется на уровне начальников генштабов 15-16 января 2019 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в заявлении.

Как говорится в документе, в первый день встречи "военачальники обсудят нынешние и будущие стратегические вызовы, военную стратегию НАТО, состояние сдерживания и обороны, а также инициативу боеготовности альянса". После этого они встретятся с партнерами по проведению операций и обменятся взглядами на миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, пояснила пресс-служба.

Второй же день заседания будет посвящен отношениям альянса с Грузией, странами Западных Балкан, а также миссии НАТО в Косове, говорится в заявлении.

Военный комитет НАТО собирается дважды в год. Первая встреча начальников генштабов проходит в начале года в Брюсселе, вторая - в одной из стран - членов альянса.

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