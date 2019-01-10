Названы города мира, лучше всего подходящие для здорового отдыха

10 января 2019 08:08 (UTC+04:00)

Рейтинг городов, лучше всего подходящих для здорового отдыха, возглавил Париж, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

На втором месте расположился курорт Чианг Май (Таиланд), на третьем – Барселона (Испания).

Замкнули пятерку Паттайя (Таиланд) и Ванкувер (Канада).

Также в десятку вошли Майями (США), Сан-Франциско (США), Лиссабон (Португалия), Денпасар (Бали, Индонезия) и Буэнос-Айрес (Аргентина).

Последние строчки рейтинга заняли Артвин (Турция), Марракеш (Марокко) и Сием Рип (Камбоджа).

При формировании рейтинга исследователи учитывали количество парков, спортивных залов, спа-салонов, студий йоги и пилатеса, магазинов здоровой пищи и вегетарианских ресторанов, а также количество солнечных дней и стоимость пребывания.

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