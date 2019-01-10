Во Франции назвали условие вывода войск из Сирии

Франция выведет свои войска из Сирии, когда будет найдено политическое решение, сказал глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.

"Есть наше (военное) присутствие в Ираке, мы мало присутствуем в Сирии. Конечно, когда будет найдено политическое решение, мы выйдем оттуда", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала CNews.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения работы международной коалиции.

По мнению Ле Дриана, Россия несет ответственность за политическое решение конфликта в Сирии. "Россия взяла на себя ответственность, она вмешалась в ситуацию в Сирии, она продолжает поддерживать Башара Асада. Поэтому она несёт политическую ответственность, чтобы в Сирии было политическое, а не военное решение, чтобы избежать использования химического оружия", - отметил министр.

Россия в 2015 году по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. В настоящий момент на первый план выходит политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев. А судьбу Асада, на уходе которого настаивает Запад, должен решать только сирийский народ, о чем неоднократно заявляла РФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.