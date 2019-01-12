В центре Парижа прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Sputnik, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным местной полиции, инцидент произошел около девяти утра по местному времени в девятом округе французской столицы. После взрыва начался пожар в пекарне, расположенной на первом этаже здания на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль, в соседних зданиях выбило стекла, передает телеканал BFMTV.

Как сообщает телеканал France Info со ссылкой на полицию, при взрыве пострадали более 20 человек.