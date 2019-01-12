В центре Парижа прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Sputnik, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По данным местной полиции, инцидент произошел около девяти утра по местному времени в девятом округе французской столицы. После взрыва начался пожар в пекарне, расположенной на первом этаже здания на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль, в соседних зданиях выбило стекла, передает телеканал BFMTV.
Как сообщает телеканал France Info со ссылкой на полицию, при взрыве пострадали более 20 человек.
На месте ЧП работают спасательные службы.
Причиной взрыва стала утечка газа. Обстоятельства выясняются.
Отмечается, что ЧП никак не связано с очередными протестными акциями "желтых жилетов", которые должны пройти сегодня в Париже.
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