Парижская полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

12 января 2019 19:22 (UTC+04:00)

Сегодня в французской столице проходит очередная, девятая по счету акция "желтых жилетов". Шествие началось около 11:00 (14:00) от здания Министерства экономики и финансов в 12-м округе Парижа. Пройдя практически весь город с юго-востока на северо-запад, мимо площади Бастилии, мэрии Парижа, района Оперы Гарнье, "желтые жилеты" три часа спустя пришли к Триумфальной арке, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

В целом акция проходила спокойно, у протестующих появились люди, которые направляли движение колонны и предостерегали от стычек с полицией.

Однако когда колонна пришла к площади Звезды, вход на которую закрыт, некоторые из демонстрантов стали забрасывать полицейских бутылками и камнями.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря объявленные руководством Франции меры, которые должны успокоить обстановку. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов и банков, поджогами машин.

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