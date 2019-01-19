Reuters: ЕС заблокирует планы Siemens и Alstom по слиянию железнодорожных бизнесов

19 января 2019 00:18 (UTC+04:00)

Антимонопольные регуляторы ЕС планируют заблокировать предложение о слиянии проектов немецкой корпорации Siemens и французского машиностроительного концерна Alstom в области железнодорожного машиностроения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщает агентство Reuters.

Согласно его информации, Германия и Франция выступают в поддержку такой сделки, однако еврокомиссар Маргрете Вестагер считает, что компании не смогли нивелировать риск сокращения конкуренции в области железнодорожного машиностроения. Siemens в рамках слияния предложил в течение пяти лет использовать собственную технологию высокоскоростных поездов, которая позволяет составам ездить со скоростью более 250 км/ч. Регуляторы ЕС, передает Reuters, потребовали увеличения данного срока, однако в компании ответили отказом.

Еврокомиссия планирует официально опубликовать запрет на слияние компаний раньше намеченного срока - 6 февраля. Прежде публикация окончательного решения комиссии планировалась 18 февраля. Стороны отказались комментировать поступившую к агентству Reuters информацию.

Siemens и Alstom объявили о заключении соглашения о слиянии своих железнодорожных бизнесов в сентябре 2017 года. Аргументируя целесообразность сделки для регуляторов и акционеров, компании заявили, что слияние должно создать мощную корпорацию, способную эффективно конкурировать с крупнейшим в мире производителем подвижного состава - китайской корпорацией CRRC.

Летом 2018 года Еврокомиссия заявила о намерении тщательно изучить возможные последствия слияния для рынка в связи с опасениями относительно сокращения конкуренции в сегментах производства подвижного состава и систем сигнализации. В прошлом месяце Siemens и Alstom направили Еврокомиссии пакет мер, призванных нивелировать обозначенные риски, однако национальные регуляторы ряда стран сочли предложенные меры недостаточными для решения обозначенных проблем. 11 января Reuters информировал, что промышленные группы Siemens и Alstom обсуждают расширение данного пакета компромиссных мер.

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