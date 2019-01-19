Меркель пообещала до последнего момента бороться за упорядоченный Brexit

19 января 2019 15:53 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что упорядоченный Brexit на основании соглашения между Лондоном и ЕС остается для нее приоритетом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трансляцию выступление канцлера на мероприятии Христианско-демократического союза в Ростоке в субботу вели немецкие телеканалы.

"Я до последнего дня буду работать над тем, чтобы Brexit был осуществлен на основании договоренностей, чтобы у нас были самые лучшие отношения [впоследствии]", - отметила канцлер.

По ее словам, Великобритания является частью Европы, но выбор жителей страны, сделанный на референдуме, нужно уважать.

Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник отвергли проект соглашения с ЕС об условиях Brexit, одобренный Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

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