Zeit: МВД Германии опасается влияния "жесткого" Brexit на безопасность Евросоюза

Германское МВД опасается серьезных последствий для европейской безопасности в случае неконтролируемого выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщила в среду газета Zeit со ссылкой на конфиденциальный документ министерства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что, если Соединенное Королевство выйдет из ЕС без сделки, то уже 30 марта страну отключат от европейских систем безопасности. Все же британские данные, содержащиеся в соответствующих базах, придется удалить. Речь идет о системах Европейского полицейского агентства (Европол) EIS и EAS, информационной базе Шенгенского пространства - SIS II, а также о системах идентификации беженцев EURODAC и обмена информацией о авиапассажирах PNR. В МВД напоминают, что Великобритания больше не будет обязана принимать во внимание европейские ордера на арест.

В Берлине опасаются "катастрофы в области безопасности", если не будет достигнута договоренность о, по крайней мере, временном регулировании всех вопросов, касающихся сотрудничества в этой сфере.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того, чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение британских законодателей, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Депутаты Палаты общин британского парламента ранее отвергли проект соглашения с ЕС об условиях Brexit.

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