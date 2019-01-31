ПАСЕ отправит 32 наблюдателя на парламентские выборы в Молдавию

31 января 2019 17:55 (UTC+04:00)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) намерена направить 32 наблюдателя на парламентские выборы в Молдавии в феврале. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в документе, предвыборная делегация посетила Кишенев для оценки избирательной кампании и подготовки к парламентским выборам в Молдавии. "Политические партии и кандидаты в целом могут свободно вести предвыборную кампанию", - отмечают делегаты.

Однако, говорится в сообщении, различные собеседники информировали о ряде проблем, среди которых подкуп избирателей, раздача предвыборных подарков, унижение кандидатов-женщин. Некоторые избиратели воспринимают использование видеокамер на участках как средство давления.

"Делегация осуждает такую практику в ходе избирательной кампании и просит соответствующие власти принять все необходимые меры для ее исключения", - отметили в ПАСЕ. "Технические аспекты выборов хорошо контролируются центральной избирательной комиссией, - продолжили там. - ЦИК проинформировал делегацию о том, что регистрация партий и кандидатов является инклюзивной".

Делегация также отметила, что правовые нормы, регулирующие финансирование избирательной кампании и партий, "улучшились, а отчеты о расходах партий на выборы представляются в надлежащей форме". Однако, по мнению многих собеседников, "значительные финансовые ресурсы по-прежнему могут использоваться для целей выборов без какого-либо эффективного контроля со стороны государственных органов". Отдельные проблемы, по мнению делегатов, могут возникнуть при освещении выборов в СМИ, так как многие медиа аффилированы с политическими партиями.

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