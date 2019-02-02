Бельгия готова принять экс-президента Кот-д'Ивуара после его освобождения

Бельгийские власти согласились принять на своей территории бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо после того, как Международный уголовный суд (МУС) постановил в пятницу освободить экс-главу африканского государства и его помощника Шарля Бле Гуде. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил официальный представитель МИД Бельгии Карл Лагасье.

"Отвечая на запрос о сотрудничестве, поступивший от Международного уголовного суда, Бельгия принимает [бывшего президента Кот-д'Ивуара] Лорана Гбагбо, учитывая его семейные связи", - приводит в субботу агентство France Presse (AFP) его слова. Отмечается, что в настоящий момент на территории Бельгии проживает вторая супруга Гбагбо Нади вместе с сыном.

Лагасье также подтвердил предписание апелляционной палаты МУС о том, что бывший президент Кот-д'Ивуара должен в случае необходимости немедленно вернуться в суд. В соответствии с решением судей, Гбагбо и Бле Гуде "должны быть освобождены на территории государства, которое готово принять их на своей территории".

Гбагбо и Бле Гуде обвиняли в преступлениях против человечности, которые были совершены в период с 16 декабря 2010 года по 12 апреля 2011 года и заключались, в частности, в обстреле густонаселенных районов городов Абобо и Йопоугон. Бывшего президента передали суду в 2011 году, его помощника - в 2014 году.

Конфликт в Кот-д'Ивуаре, унесший жизни около 3 тысяч человек, начался в конце 2010 года на фоне неопределенной ситуации с результатами второго тура президентских выборов. ЦИК страны тогда назвал новым президентом бывшего премьер-министра Алассана Уаттару, однако Конституционный совет объявил победителем действовавшего президента Гбагбо. Оба приняли присягу, однако за Уаттару вступилось мировое сообщество, которое помогло ему свергнуть Гбагбо и прийти к власти.

В середине января судебная палата МУС сняла все обвинения с Гбагбо и Бле Гуде, однако прокуратура настояла на том, чтобы они были оставлены в заключении с целью получения гарантий возвращения в суд в случае необходимости, например, при рассмотрении апелляции, которую обвинение намерено подать позднее. Защита требовала "немедленного освобождения без каких бы то ни было условий".

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